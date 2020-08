Espn: "Il piano del City per strappare Messi al Barcellona"

MANCHESTER (Inghilterra) - Secondo quanto riportato da "Espn", il Manchester City sta preparando seriamente l'assalto a Leo Messi . Operazione ovviamente molto complicata, ma i Citizens vorrebbero approfittare del malcontento dell'argentino nei confronti del Barcellona . La Pulce, infatti, nel primo incontro col nuovo tecnico Ronald Koeman ha manifestato il suo malumore, spiegando di sentirsi per la prima volta in carriera più fuori che dentro il progetto. Il City deve però stare particolarmente attento ai conti per il fair play finanziario: escluso per due anni dalle competizioni Uefa, il club campione d'Inghilterra un anno fa è stato "riabilitato" dal Tas, ma resta sotto osservazione.

Manchester City, il piano per Messi

Allo stato attuale a Barcellona non accettano offerte per Messi, l'unico modo per portarlo via prima di un anno (quando scadrà il suo contratto) sarebbe quindi pagare i 700 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Una spesa impropobibile per chiunque in Europa, ma nella dirigenza catalana c'è chi sta prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere la Pulce a una cifra non fuori mercato, per poi usare i soldi guadagnati nella ricostruzione della squadra. I dialoghi proseguono, la tensione è sempre alta. E anche se per Guardiola risulta difficile credere a un addio di Messi al Barcellona, è pronto eventualmente a portarlo da lui a Manchester.