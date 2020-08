Tra Genoa e Maran è l'ora delle firme

GENOVA - Il pallone sta per entrare in porta. Ma la costruzione dell’azione è stata veramente lunga e faticosa. D’altra parte non sarebbe il Genoa se così non fosse. Parliamo naturalmente della scelta del nuovo tecnico per il prossimo campionato, la cui partenza è prevista tra 26 giorni, tecnico individuato ormai in Rolando Maran rimasto praticamente unico in corsa con Davide Nicola, di fatto ancora in gara se non altro per avere il contratto in essere per la prossima stagione. Così come lo stesso Maran ha con il Cagliari, l’allenatore trentino esonerato a marzo scorso nel 2019 aveva prolungato il suo accordo con il presidente Tommaso Giulini sino al 2022 e dunque dovrà risolvere anche questa situazione. Nel frattempo ha incontrato Enrico Preziosi, portato avanti le sue richieste riservandosi di rispondere a breve giro di posta, probabilmente già oggi, all’offerta del club più antico d’Italia.