Viterbese, ufficiale: preso Alessandro Rossi dalla Lazio

VITERBO - Alessandro Rossi, attaccante scuola Lazio, riparte dalla Serie C: il 23enne, di proprietà dei biancocelesti e che ha già fatto esperienza alla Salernitana e al Venezia, la prossima stagione giocherà in prestito nella Viterbese. "La U.S. Viterbese 1908 comunica che il calciatore Alessandro Rossi vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione sportiva e si unirà ai nuovi compagni nel ritiro di Cascia il giorno 28 agosto", si legge sul sito ufficiale.