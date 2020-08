Genoa, Maran a un passo. Llorente nel mirino per l'attacco

GENOVA - Il nuovo allenatore del Genoa sarà Rolando Maran . Già oggi è attesa la firma sul contratto biennale da parte del tecnico trentino che porterà con sé il suo staff. Maran lunedì sera ha cenato e soprattutto si è confrontato con il presidente Enrico Preziosi e con il direttore sportivo Daniele Faggiano in Versilia, esattamente a Forte dei Marmi. Un incontro che ha posto le base per l'accordo che verrà sancito oggi. Da risolvere solo alcuni dettagli, in particolare il contratto con il Cagliari che Maran, esonerato a marzo, aveva firmato sino al giugno 2022 , e quello del Genoa con Davide Nicola , che prevedeva il rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza e che probabilmente verrà sollevato dall'incarico. Già domani, dunque, il neo tecnico potrà guidare la sua prima seduta o in ogni caso incontrare i giocatori rossoblù.

Maran avrà un compito non facile dopo due stagioni di salvezze sofferte arrivate solamente all'ultima giornata e ben sei tecnici differenti che si sono alternati per raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A. Ma più che per il tecnico il lavoro difficile sarà quello della dirigenza visto che dopo anni di 3-5-2 si passerà ad un nuovo modulo, il 4-3-1-2. Dunque una piccola e allo stesso tempo grande rivoluzione. Il gioco di Maran prevede il rombo, con molta densità a centrocampo, ma soprattutto una formazione veloce e brava a verticalizzare sfruttando la velocità. Servirà un trequartista abile a lanciare gli attaccanti negli spazi e magari come vertice offensivo un elemento alla Pavoletti, per citare un giocatore che con Maran ha fatto molto bene a Cagliari, fino a quando gli infortuni non ne hanno bloccato l’ascesa. In tal senso il Genoa ha presentato un'offerta per lo spagnolo Fernando Llorente richiesto anche dal Benevento, giocatore adatto in quel ruolo.

