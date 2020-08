Udinese, Palumbo potrebbe essere girato al Watford

UDINE - L’Udinese continua a trattare con il Cittadella per l’attaccante Davide Diaw e aspetta di definire le strategie con il retrocesso Watford, società di proprietà dei Pozzo retrocessa dalla Premier. Un bel problema, perché questo costringerà a rivedere le “economie di scala” e a far rientrare in Friuli qualche giocatore dall’ingaggio più elevato come Pereyra e Pussetto. Dall’Inghilterra, invece, sostengono che potrebbero essere girati in Championship (la Serie B inglese) Ekong e Sierralta, Becao e Samir. Ma anche Martin Palumbo, il centrocampista norvegese a cui i friulani hanno fatto firmare un contratto quinquennale e che nel Watford potrebbe giocare con continuità.