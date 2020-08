Messi, Inter indietro: ecco tutti gli indizi che portano al Manchester City

Sarebbero già in corso trattative per il passaggio di Lionel Messi al Manchester City. Stando a quanto riporta RAC1 e TyC Sports, il padre del campione argentino avrebbe avuto un colloquio con il City, nella persona di Ferran Soriano , ex presidente del Barcellona e amministratore delegato del club inglese. Sempre secondo quanto riferisce la stazione catalana, firmerebbe per due anni da circa 100 milioni di euro lordi a stagione. Inoltre, Leo vuole che Guardiola sia il suo allenatore almeno per quest'anno. Su ESPN si parla di tre anni per poi passare a giocare nella MLS, nel New York City, la franchigia statunitense. Si rafforza dunque il destino di Messi con Guardiola, nello stesso club che punta a vincere la Champions League . Inoltre al City ci gioca il compagno di nazionale e amico di Messi, Kun Aguero.

Possibile confronto tra Messi e Bartomeu

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intanto, non vuole far passare altro tempo e oggi ha intenzione di parlare con Leo Messi in merito al futuro del campione argentino. Lo riporta il programma Tot Costa di Catalunya Ràdio, come segnala Mundo Deportivo. Bartomeu potrebbe persino incontrare faccia a faccia l'attaccante argentino per sentire direttamente da lui se la decisione di lasciare il Barça a costo zero, sfruttando la clausola di uscita scaduta il 10 giugno, sia irrevocabile. Come ha affermato questo pomeriggio Ramon Planes, segretario tecnico del club catalano, la posizione del Barça è inamovibile: Messi non è trasferibile. Negli uffici del Camp Nou sono convinti che il contratto protegga legalmente il club in modo che Leo non possa uscire gratis. La sua clausola risolutiva ammonta a 700 milioni di euro fino alla scadenza del contratto che si conclude il 30 giugno 2021.