TyC Sports: "Luiz Felipe nel mirino del Leeds, ecco l'offerta alla Lazio"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Anche il Leeds piomba sul difensore della Lazio Luiz Felipe . Questa la notizia di mercato lanciata da TyC Sports, secondo cui il club inglese, fresco di promozione in Premier League , avrebbe puntato i riflettori sul classe '97. Il brasiliano, che piace anche all'Arsenal, sarebbe il nome indicato dal tecnico dei Peacocks Marcelo Bielsa per rinforzare il reparto arretrato. Dopo la fine del prestito di Ben White , che torna al Brighton dopo un'ottima stagione con il Leeds, il club inglese si è trovato costretto a cercare un sostituto.

Luiz Felipe: l'offerta del Leeds e le richieste di Lotito

Secondo quanto riportato da TyC Sports il club di proprietà di Andrea Radrizzani avrebbe messo sul piatto circa 30 milioni di euro (27 milioni di sterline) per convincere il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il numero uno dei biancocelesti, però, non scenderebbe da quelle che sono le sue richieste per il calciatore: 40 milioni di euro. Una differenza dunque di 10 milioni tra domanda e offerta che, sempre secondo TyC Sports, al momento il Leeds non sarebbe disposto a colmare.

