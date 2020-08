Marca: "Messi, guerra col Barcellona. Non si presenta al ritiro"

BARCELLONA (SPAGNA) - Leo Messi è sempre più lontano dal Barcellona, il club che lo ha reso grande. Il campione argentino ha comunicato al club tramite i suoi legali di essere disposto a negoziare per la sua partenza. Dopo la risposta negativa della dirigenza, però, Messi ha compiuto un ulteriore passo. Secondo l'indiscrezione di Marca, infatti, la "Pulce" avrebbe già comunicato al Barcellona che non si presenterà ai test medici che la squadra compie il giorno prima di tornare in campo. In ogni caso la volontà di Messi è quella di lasciare il Barcellona in modo amichevole e continua a tendere la mano a Bartomeu per sedersi a negoziare. Il club, però, non lo incontrerà per discutere della sua partenza in quanto ritiene che abbia un contratto da rispettare.