Vidal chiama la Juve: "Pirlo incredibile, se mi vuole sarei felice"

TORINO - Arturo Vidal è stato ormai messo alla porta dal Barcellona e non ha perso occasione per lanciare segnali d'amore alla sua ex squadra, la Juventus. In un'intervista concessa allo youtuber Daniel Habif è stato lo stesso centrocampista cileno a parlare in particolare del nuovo tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo: "E' spettacolare il fatto che sia diventato il nuovo allenatore della Juventus. Era incredibile da giocatore figuriamoci da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per lui e per la società bianconera". Successivamente Vidal ha parlato anche di Conte: "E' una macchina e tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea e ha dovuto cambiare un pò il sistema".

Le parole sul Barcellona

In seguito Vidal ha parlato della sua attuale squadra, il Barcellona: "Se un giocatore vuole andarsene o lo vuoi vendere cercagli una squadra però non dirlo. Tutti meritano rispetto. E' stato doloroso non arrivare in finale di Champions League ma il Barcellona deve cambiare il suo modo di pensare. Il calcio si è evoluto molto e loro sono in ritardo rispetto ad altre squadre che stanno migliorando sotto altri aspetti. La tecnica a volte passa in secondo piano, in questo momento c'è più bisogno di forza e velocità. Una squadra che penso sia la migliore al mondo non può avere 13 professionisti e gli altri minorenni".