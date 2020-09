Inter guerriera per Conte con Kolarov e Vidal

MILANO - Sta nascendo un’Inter con i connotati di Antonio Conte, un’Inter di guerrieri. Quello per antonomasia, per il tecnico, ovvero Arturo Vidal, ma anche un altro che in carriera non ha mai avuto problemi a scendere in battaglia, Aleksandar Kolarov. Nessuno dei due è ancora ufficialmente un giocatore dell’Inter ma entrambi si stanno avvicinando a passo spedito verso Milano. Più corta la strada per Kolarov, ormai da considerare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. L’Inter ha da giorni trovato l’intesa con la Roma (un milione più 0.5 di bonus) e fra martedì sera e ieri ha ricevuto l’ok definitivo anche dal giocatore serbo che ha sciolto le ultime riserve. Non tanto sull’accordo economico con l’Inter (3.5 milioni), quello era stato trovato la scorsa settimana, quanto sulla durata del contratto, visto che inizialmente Kolarov avrebbe voluto un biennale. Kolarov ora si trova in Serbia per preparare le gare contro Russia e Turchia ma già lunedì 7 sbarcherà a Milano per le visite e la firma del contratto, per poi potersi mettere a disposizione di Conte martedì 8.