Milan, Brahim Diaz va veloce: visite e firma

MILANO - Va veloce, Brahim Diaz , nel suo primo giorno a Milano. L’aereo che lo ha portato da Madrid a Malpensa è atterrato con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto, ovvero le 11, e quando è sbucato dall’uscita degli arrivi del terminal 1. Oggi pomeriggio, se il tampone al quale si è sottoposto ieri darà esito negativo, Diaz sosterrà le visite mediche presso la clinica "La Madonnina", propedeutiche alla firma sul contratto e poi al suo ingresso in gruppo. Va ricordato come la formula del trasferimento sia quella del prestito secco, con Milan e Real Madrid che discuteranno nel corso della stagione sulla cifra dell’eventuale acquisto da parte dei rossoneri, ma anche delle possibili clausole pro Real che andrebbero inserite. Non è da escludere che Brahim possa essere convocato per l'amichevole di sabato sera contro il Monza.

Contatti continui

Proseguono, senza sosta, i contatti con il Chelsea per riportare Timoué Bakayoko in rossonero. Il Milan e i blues trattano sulla cifra del diritto di riscatto, che gli inglesi vogliono mettere sui 30 milioni. Il giocatore, come ormai noto, andrebbe a guadagnare lo stesso stipendio che percepisce oggi in Inghilterra, ovvero 3,5 milioni. Ma parallelamente a Bakayoko, il Milan sta sondando con forza Boubakary Soumaré del Lille. I francesi chiedono almeno 30 milioni per il cartellino del centrocampista classe 1999, una cifra importante che potrebbe spaventare molti, ma è altrettanto vero che i rapporti tra il Milan e il Lille sono ottimi.

