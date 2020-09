Sport: "Il Barcellona libera Vidal per l'Inter e si siede al tavolo con Suarez"

BARCELLONA (Spagna) - Arturo Vidal e l'Inter sono molto più vicini. Secondo il quotidiano catalano Sport, come nel caso di Rakitic, il Barcellona avrebbe deciso di non fare cassa col 33enne centrocampista cileno e di concedergli lo svincolo, andando incontro al giocatore che rinuncerà all'ingaggio dell'ultimo anno di contratto che gli restava. Un compromesso che potrebbe portare all'ufficialità della separazione già nella giornata di oggi e, a quel punto, Vidal potrebbe firmare con i nerazzurri, coi quali ci sarebbe già da giorni un'intesa di massima.

Barcellona, ora tocca a Suarez

Il cileno tornerebbe dunque in Italia dopo l'esperienza alla Juve e ritroverebbe l'allenatore che lo ha lanciato in bianconero, Antonio Conte. Una volta salutato Vidal, il Barcellona dovrebbe sedersi al tavolo con Luis Suarez, altro calciatore che non rientra nei piani di Koeman e sul quale è attenta la Juventus.

(In collaborazione con Italpress)