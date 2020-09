Cagliari, Sottil in arrivo. Fazio si avvicina

CAGLIARI - Riccardo Sottil arriverà a Cagliari dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Fatta per Gabriele Zappa dal Pescara via Inter. Molto vicino anche Federico Fazio della Roma. Il centrale approderà in Sardegna con la formula del prestito oneroso con il club capitolino che si accollerà una parte dell’ingaggio. Caos Lennart Czyborra. Sembrava tutto fatto per il trasferimento al Cagliari e invece il giocatore ora pare più vicino al Genoa. Nella notte, infatti, c’è stato un vero e proprio blitz da parte del club ligure con i dirigenti bergamaschi.

Leggi tutto il mercato di Serie A nell'edizione odierna di Tuttosport