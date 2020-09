Spezia, ufficiale Sala: ha firmato un biennale

LA SPEZIA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito, lo Spezia ha annunciato che "dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio in Serie A". Classe '91, dopo esser cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, ancora giovanissimo è approdato al Chelsea, prima di trasferirsi in Bundesliga all'Amburgo. Il primo campionato italiano nel 2013/2014 con la maglia dell'Hellas Verona e dopo due stagioni e mezzo in Veneto l'approdo in Liguria, sponda Sampdoria, dove è restato fino al passato torneo, vissuto con indosso la casacca della Spal. Jacopo Sala, si apprende dal comunicato dello Spezia, "è risultato negativo al primo giro di esami anti Covid-19 e già questo pomeriggio svolgerà il primo allenamento individuale, per poi aggregarsi ai compagni lunedì, dopo aver sostenuto il secondo giro di controlli, come stabilito dal protocollo sanitario".