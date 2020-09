Luis Enrique: "Messi? Meglio se sto zitto. Il Barcellona vincerà con o senza di lui"

MADRID (Spagna) - "Il Barcellona continuerà a vincere titoli senza Messi e lui continuerà ad essere un calciatore meraviglioso". Lo ha detto Luis Enrique , ct della Spagna ed ex allenatore dell'argentino coi blaugrana. Parlando dal ritiro della nazionale, l'ex tecnico della Roma ha parlato della telenovela che vede protagonista l'asso argentino. "Non so se pronunciarmi su Messi, ma una riflessione generale sarebbe che è meglio se sto zitto. Penso che i club siano soprattutto persone, giocatori e presidenti. Il Barcellona, fondato nel 1899, è uno dei migliori al mondo, che ha sempre vinto titoli".

Luis Enrique: "Messi-Barcellona, serve gratitudine reciproca"

"Tra Leo e il Barcellona c'è stato un rapporto meraviglioso, lui ha fatto crescere la squadra in modo esponenziale. Prima o poi smetterà di giocare con quella maglia, e sarebbe stato bello se ci fosse stata reciproca gratitudine: il Barça resterà sempre il Barça, Messi sarà grandissimo per molti anni dopo il suo addio. Perciò, era meglio chiuderla in modo amichevole". Intanto, i media spagnoli segnalano che dopo le parole di ieri, Messi non si è ancora presentato per i tamponi Covid indispensabili per avviare la preparazione.