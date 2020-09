Lazio, Muriqi sarà il colpo più costoso dell'era Lotito

ROMA - Vedat Muriqi e la Lazio finalmente si possono abbracciare, il Fenerbahçe si è fatto da parte dopo lauta ricompensa per dire sì al trasferimento più oneroso della gestione Lotito dopo quello di Mauro Zarate. L’ok definitivo nella nottata di sabato, la Lazio si è accordata con i turchi per una cifra di 19 milioni complessivi (17.5 milioni di parte fissa oltre a un milione e mezzo di bonus) più il 5% sulla eventuale futura rivendita del kosovaro. Ieri Muriqi si è preso un giorno di riposo per presenziare al matrimonio della sorella, da oggi ogni giorno è buono per vederlo a Formello per le visite mediche e poi conoscere Inzaghi e i nuovi compagni. Per il tecnico ecco un attaccante forte e che si candida come antagonista di Correa per il ruolo di spalla di Ciro Immobile. Adesso Caicedo può partire, destinazione Qatar.