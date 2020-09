Inter, Kolarov è a Milano: visite mediche e poi firma

MILANO - Aleksandar Kolarov è a Milano per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Il difensore si sottoporrà alle visite mediche tra oggi e domani e poi firmerà il contratto che lo lega all'Inter. Al termine delle procedure di rito, arriverà l'ufficialità da parte del club. Arriva a Milano nel giorno del raduno dell'Inter ad Appiano. La Roma dovrebbe incassare circa 1,5 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore dovrebbe firmare con l'Inter un contratto annuale (con opzione per una seconda stagione) da circa 3 milioni. Esterno serbo, classe 1985, Kolarov ha iniziato la carriera in patria, vestendo poi le maglie di Lazio (dal 2007/08 al 2009/10), Manchester City (dal 2010/11 al 2016/17) e Roma. Nelle tre stagioni in giallorosso, Kolarov ha disputato 132 partite mettendo a segno 19 reti.