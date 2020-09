Fienga: "Dzeko alla Juve? Resterà capitano della Roma finché vorrà"

SORIANO NEL CIMINO (Viterbo) – “Edin Dzeko è il capitano della Roma e, fin quando lo vorrà, sarà il capitano della Roma”, lo dice il ceo del club giallorosso, Guido Fienga in occasione del premio 'Calabrese' che gli è stato consegnato a Soriano nel Cimino. "Stiamo facendo il massimo sforzo per trattenere i giocatori importanti e questo deve essere riconosciuto - ha aggiunto parlando del mercato giallorosso - speriamo di poter commentare a fine sessione una politica diversa rispetto agli anni passati. Quali colpi farà la Roma sul mercato? Già abbiamo giocatori forti in squadra e una rosa competitiva. Se poi dovesse arrivare qualcuno è perché potrà portare un valore aggiunto”.

Fienga su Totti e De Rossi

"Un ritorno di Totti e De Rossi alla Roma? Io credo sia sbagliato mettere tutta questa pressione su un loro rientro – continua Fienga - hanno finito dei percorsi con questa società e ne hanno avviati altri. Sono stati parte della storia della Roma e lo saranno in futuro: ci sarà un momento prima o poi. Con loro abbiamo un rapporto sereno, non serve creare contrapposizioni perché non sono vere".