Cagliari, ufficiale l'acquisto di Zappa: firma fino al 2025

CAGLIARI - Per la retroguardia del Cagliari arriva oggi un nuovo talentuoso elemento: i rossoblù hanno infatti acquistato Gabriele Zappa dal Pescara. "Il Cagliari Calcio comunica l’acquisto dal Pescara delle prestazioni sportive di Gabriele Zappa: il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha sottoscritto un accordo che lo lega al Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1999, nato a Monza, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter: nella stagione 2017-18 ha vinto con la Primavera nerazzurra campionato, Supercoppa italiana e Torneo di Viareggio. Nella stagione 2019-20 il passaggio al Pescara: alla prima esperienza in un campionato professionistico, Gabriele ha totalizzato 26 gare complessive con 5 gol. Ha collezionato 3 presenze con la Nazionale Under 18 e 4 con l’Under 20. Ben strutturato fisicamente, veloce, dotato di grande corsa e resistenza, buone qualità tecniche: Zappa è un esterno destro di difesa che ama spingersi anche in avanti per chiudere l’azione con cross precisi a beneficio degli attaccanti o facendosi valere lui stesso in zona gol. Disciplinato sul piano tattico, nel suo ruolo è tra i prospetti più interessanti nel panorama calcistico italiano. Benvenuto in Sardegna, Gabriele!", si legge sul sito del Cagliari.