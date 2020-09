Genoa-Ranocchia, accordo in arrivo

GENOVA - Giù i veli dal nuovo Genoa. Prima vera amichevole per i rossoblù di Maran oggi alla Sciorba (ore 15) contro il Carpi, quindi domani nello stesso impianto il test con la Carrarese. Da ieri Czyborra è a Genova, il difensore tedesco di 21 anni prelevato dall'Atalanta è stato soffiato al Cagliari in questi ultimi giorni. Ma le manovre di Faggiano - con l'obiettivo di cambiare volto a una rosa reduce da due sofferte salvezze nelle ultime due stagioni - non sono certo finite, anzi. Ieri il ds genoano era nella sede dell'Inter per parlare di alcune operazioni col club nerazzurro. Resta calda l'ipotesi di un ritorno di Andrea Ranocchia proprio dall'Inter al Genoa, dove il difensore di Assisi militò dieci anni fa. Oggi Ranocchia è considerato il profilo ideale - a livello di qualità ed esperienza - per una squadra a caccia di sicurezze. L'Inter è disposta a lasciarlo partire senza problemi e il trasferimento in Liguria pare una soluzione gradita al giocatore.