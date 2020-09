Sampdoria, piace Lammers del PSV per l'attacco

GENOVA - Torna d’attualità per la Samp il nome di Sam Lammers, 23 anni, attaccante olandese del Psv Eindhoven. Giocatore già inseguito due anni fa dai blucerchiati e poi rimasto in Eredivisie. Ma su Lammers c’è anche l’Atalanta. Sull’altro fronte genovese, il Genoa è ormai ai dettagli per chiudere con Karsdorp in arrivo dalla Roma mentre per Czyborra è tutto fatto con l’Atalanta. A centrocampo è in arrivo Milan Badelj, un calciatore croato che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi alla Lazio.

