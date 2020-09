Ufficiale, Florenzi al Psg: “Sono in uno dei club più importanti d'Europa”

Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Psg. A darne l'ufficialità è stato lo stesso club parigino che ha pubblicato sui social un video dell'esterno azzurro con la sua nuova maglia. L'ex laterale della Roma, la scorsa stagione in prestito al Valencia, ha scelto la maglia numero 24. A confermare l'avvenuto passaggio in prestito del classe 1991 ai francesi anche la Roma, che sottolinea in una nota che "il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021" che "l'accordo prevede inoltre il diritto di opzione".

Florenzi al Psg, le prime parole

"Ce la metterò tutta per dare il massimo per il Psg e per i suoi tifosi. Abbiamo davanti sfide straordinarie questa stagione. Sarà un piacere e un onore raccoglierle al fianco dei miei nuovi compagni, che sono fra i migliori giocatori del mondo. Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del Psg, è una delle squadre più importanti d'Europa oggi, e lo ha confermato il suo percorso fino alla finale della Champions League il mese scorso".