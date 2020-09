Milan, via André Silva e dentro Rebic: l'affare fa felici tutti

MILANO - Un affare complicato a livello economico ma che, alla fine, ha confermato quanto si respirava e scriveva da settimane. André Silva è passato a titolo definitivo all’Eintracht Francoforte mentre Ante Rebic, nelle prossime ore, sarà ufficializzato come un giocatore interamente di proprietà del Milan. Da Casa Milan spergiurano che le due operazioni siano separate e sotto questo aspetto gli va creduto, ma c’è un alone di mistero sui termini economici delle contrattazioni. Dalla Germania, sia la Bild sia Kicker, parlano di un incasso da 9 milioni di euro a favore del Milan per la cessione di André Silva all’Eintracht il che, a livello puramente di bilancio, sarebbe deleterio per il Milan visto che i rossoneri andrebbero a produrre una minusvalenza da circa 4,6 milioni rispetto alla quota ammortamento prevista. Ma tale somma acquisisce un senso se dovesse prendere corpo l’ipotesi di una svalutazione del cartellino dell’attaccante portoghese, come fatto già in passato con quelli di Kalinic e Bacca, con il contestuale acquisto di Ante Rebic a zero.