Marca: “Juve, il Barcellona forza l'addio di Suarez”

Il Barcellona è in pressing su Luis Suarez per spingerlo a lasciare il club il più presto possibile. Lo riporta 'Marca' spiegando che l'attaccante uruguaiano, seguito dalla Juventus, non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida amichevole di oggi contro il Nastic di Tarragona, ulteriore segnale del fatto che il nuovo tecnico dei catalani Ronald Koeman non conti su di lui. Inoltre, racconta il quotidiano iberico, il 'Pistolero' si sta allenando da separato in casa: dopo una prima parte dell'allenamento in gruppo, il centravanti lavora lontano dai compagni su indicazione precisa di Koeman.

Barça-Suarez, muro contro muro

Il 33enne bomber uruguaiano è sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con rinnovo automatico per un'altra stagione qualora dovesse giocare il 60% delle partite: ecco perché, per andare via, pretende di ricevere l'ingaggio di un anno. Condizione che il Barça non intende soddisfare e, davanti alla 'minaccia' di Suarez di rimanere fino alla scadenza, avrebbe deciso di andare al muro contro muro, escludendolo da tutte le amichevoli.