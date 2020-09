Fiorentina, il sogno per la corsia sinistra è Spinazzola

FIRENZE - Il sogno della Fiorentina è Leonardo Spinazzola ma non sarà facile realizzarlo: la Roma che ha salutato Kolarov difficilmente accetterà di privarsene a meno di offerte importanti. Da parte sua il club viola solo con una cessione di Chiesa o Milenkovic (possibili soltanto negli ultimi giorni di mercato) può foraggiare un grosso investimento. Considerando che si cerca un’alternativa a Biraghi , vengono monitorati Barreca per il quale occorrerà trattare col Monaco , e Sema , di proprietà del Watford , reduce dal prestito all’ Udinese .

Per il centrocampo, con Benassi prossimo a trasferirsi al Verona in prestito (oggi le visite mediche) e il ritorno di Borja Valero (oggi previste visite anche per lui), Iachini spera ancora nell’arrivo di Torreira anche se Amrabat ha rivelato di prepararsi per il ruolo di regista. Piatek resta un obiettivo e la Fiorentina cercherà di convincere l’Hertha Berlino a cederlo a prezzi ragionevoli.