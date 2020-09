Pescara, dalla Juve arriva Del Favero: ufficiale

PESCARA - La carriera di Mattia Del Favero prende la via dell'Abruzzo: il portiere classe 1998, di proprietà della Juventus, è stato ceduto in prestito al Pescara. Con la squadra di Oddo, Del Favero si misurerà per la prima volta con la Serie B, avendo giocato in passato con la Juventus U23 e col Piacenza (nella scorsa stagione) in Serie C. Ecco il comunicato del Delfino: "Mattia Del Favero è un nuovo calciatore del Pescara. Arriva in prestito dalla Juventus: benvenuto in biancazzurro, Mattia!". Del Favero lo scorso campionato è sceso in campo per 16 partite, subendo 13 gol e mantenendo la porta imbattuta in 7 di queste.