TORINO - Cessione in casa del Torino, che "comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Cosenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ben Lhassine Kone". Con questa nota, il club granata ufficializza il ritorno in Calabria del giovane esterno d'attacco ivoriano, che nella scorsa stagione aveva raccolto 6 presenze e un assist in rossoblù. Classe 2000, preso nel 2017 dai granata dalla Vigor Perconti, Kone è un'ala sinistra brevilinea.