Agudelo saluta la Fiorentina: va in prestito allo Spezia

FIRENZE - Kevin Agudelo saluta già la Fiorentina. È già terminata l'avventura viola del jolly di centrocampo classe 1998, arrivato dal Genoa solo nell'ultima sessione di mercato invernale. Agudelo, infatti, è stato ceduto allo Spezia in prestito con diritto di opzione in favore del club ligure: ne ha dato comunicazione ufficiale la stessa squadra neo promossa in A.

