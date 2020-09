Sampdoria, Murillo al Celta Vigo: è ufficiale

GENOVA - Nuova avventura in Spagna per Jeison Murillo. O meglio, si tratta di un ritorno, visto che il difensore colombiano classe 1992 è stato ufficialmente ceduto dalla Sampdoria in prestito, con diritto di opzione, proprio al Celta Vigo, squadra in cui ha militato nella scorsa stagione. Nel frattempo i blucerchiati continuano a lavorare per riportare in Italia l'attaccante ex Inter e Lazio Balde Keita.