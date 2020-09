Suarez, uno degli esaminatori: “Si immagina già a Torino”

Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta all'Università per Stranieri di Perugia, Luis Suarez "ha pensato a una che potete ben immaginare". A dirlo all'ANSA è stato Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori dell'attaccante del Barcellona. E alla domanda del giornalista se la città fosse Torino il docente ha risposto con un sorriso: "Io non l'ho detto...". Riguardo all'esame, secondo Rocca "si è visto che il candidato si è impegnato". "A livello d'ascolto - ha aggiunto - non ha avuto alcun tipo di difficoltà. Comprende bene la nostra lingua e nel parlato comunica, si fa capire sempre ed è chiaro. Per questo come commissione d'esame abbiamo rilasciato il certificato di livello B1 che è un livello intermedio di competenza linguistica. Certamente il suo italiano migliorerà perché è un ragazzo sveglio e simpatico. È poi ispanofono e la vicinanza tra lingue agevola". Nel corso dell'esame, Suarez ha parlato molto della sua famiglia e dei tre figli ai quali è molto attaccato. Ha parlato dell'Uruguay e dei suoi progetti per il futuro.

Suarez ha superato l'esame. I tifosi: "Vieni alla Juve"