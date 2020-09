Cagliari, Carta: "Forse chiudiamo per Godin in uno-due giorni"

REGGIO EMILIA - Poco prima che cominciasse Sassuolo-Cagliari, l'uomo mercato dei sardi Pierluigi Carta ha commentato a Sky Sport l'arrivo, ormai molto probabile, di Diego Godin in Sardegna: "Come ho detto spesso, la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo che tra lunedì e martedì si ottenga il pezzettino mancante per chiuderla, Diego potrebbe donare tantissimo alla nostra rosa in termini di leadership e personalità. E' stata un'idea del presidente Giulini, che noi abbiamo subito condiviso".