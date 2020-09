Lazio, Callejon se parte Caicedo. Hoedt e Mustafi idee in difesa

ROMA - L’esordio in campionato traslato di una settimana ha rallentato anche il mercato. Ma in casa Lazio questa dovrà essere la settimana della svolta. Nel senso che, al pari dell’ufficialità per Mohamed Fares ancora slittata a causa di nodi sciolti solo nelle ultime 48 ore tra la Lazio e le commissioni con Mino Raiola, procuratore del giocatore, dovrà fare il paio anche l’arrivo di un nuovo difensore e di un centrocampista per considerare la rosa biancoceleste all’altezza della stagione più complicata (quella della Champions) e per far tornare a sorridere un tenebroso Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda il difensore, è tornato molto di moda il nome di un grande ex, Wesley Hoedt. Era partito due anni fa per 16 milioni destinazione Southampton, si era lasciato bene con la Lazio, voleva giocare titolare ma per Inzaghi non era ancora pronto. Una plusvalenza che potrebbe tornare raddoppiata, visto che ora Lotito potrebbe prenderlo per meno della metà, circa 7-8 milioni. Pur di piazzarlo, gli inglesi accoglierebbero volentieri un’offerta di cash subito. Per rivedere l’olandese a Formello però serve una cessione e il solito indiziato resta Bastos. Un’altra idea da non scartare è quella dell’ex doriano Mustafi, finito ai margini del progetto Arsenal. Sarebbe stato proposto nei giorni scorsi a Tare, che non lo disdegnerebbe. Per quanto riguarda l’ipotetico centrocampista/attaccante in più, tutto dipende intanto dalla partenza di Caicedo, molto vicino al Genoa. Se l’ecuadoriano verrà piazzato, allora non è da escludere l’arrivo dello svincolato Callejon.

