Pellegrini e non solo: Genoa su Inglese e Caicedo

GENOVA - Non si ferma la voglia di crescere e migliorare da parte del Genoa . L'esordio vincente contro il Crotone ha soltanto aumentato la fiducia nel lavoro fatto fino ad ora e confermato che la strada scelta e tracciata è sicuramente quella giusta. Così ecco un altro colpo per i rossoblù di Rolando Maran : Luca Pellegrini . Il terzino sinistro, che arriva in prestito, è atteso a breve alla corte del tecnico genoano, che già lo conosce molto bene avendolo avuto durante la sua permanenza al Cagliari. Di proprietà della Juventus , che lo aveva acquistato dalla Roma (club nel quale è cresciuto), nell'ultimo campionato Pellegrini ha giocato infatti in Sardegna dove era già stato, ancora di proprietà dei giallorossi, proprio due stagioni fa. Concorrenza niente male a sinistra tra Pellegrini , Zappacosta e Lennart Czyborra , anche se questi tre giocatori possono essere utilizzati in varie posizioni.

Prima linea

In attacco non decolla Mario Balotelli, accostato al Genoa più che altro per gli incontri tra Mino Raiola e i dirigenti rossoblù che hanno portato però all'arrivo di Pellegrini, altro suo assistito, rimangono vive le piste che portano a Roberto Inglese e Felipe Caicedo. Ma il monitoraggio del club è a 360° e non non guarda solo in Italia spostandosi anche oltre confine. Nel frattempo in casa Grifone sorrisi e meritati complimenti per un eterno Goran Pandev e per un Mattia Destro sulla strada della rinascita. Un gol e una traversa per quella che appare come una scommessa interessante, Destro ha rinnovato infatti con una sensibilissima riduzione sull'ingaggio scommettendo su se stesso [...]

