Milan, idea Nastasic per la difesa. Milenkovic è complicato

MILANO - I continui contatti tra il Milan e Fali Ramadani hanno prodotto una nuova idea per il difensore centrale che, oggettivamente, serve immediatamente a Stefano Pioli. Il nome nuovo, che i rossoneri stanno prendendo in considerazione, è quello di Matija Nastasic, attualmente in forza allo Schalke 04 dopo aver indossato anche le maglie di Fiorentina e Manchester City. Il ragazzo accetterebbe di corsa la destinazione milanista ed entro la fine di questa settimana, si avrà un quadro più completo della vicenda. Ma il tempo scorre e c’è bisogno di trovare soluzioni economicamente sostenibili e tecnicamente valide. Il suo profilo è stato sottoposto all’attenzione di Maldini e Massara da Ramadani. E alla cerimonia per il premio “Vicini” ritirato a Cesenatico ieri sera, il dt milanista ha affermato: "In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po'. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori e anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo. Nastasic? In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio". Perdurando le difficoltà per arrivare a Nikola Milenkovic della Fiorentina, il Milan ha iniziato a sondare nuovamente il terreno con altri nomi, visto che anche il nome di Wesley Fofana è dato in discesa anche a causa del pressing del Leicester sul difensore del Saint-Etienne.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport