Inter, Brozovic al Psg può essere un assist per Kanté

MILANO - Un’ossessione chiamata Kanté. Come un’estate fa per Romelu Lukaku, Antonio Conte è convinto che strappare il francese al Chelsea possa essere il trampolino per innalzare definitivamente ad altezza scudetto la sua Inter. E, proprio come un’estate fa, l’acquisto dell’uomo dei desideri sembra una mission impossible per Suning. Kanté, a differenza di Lukaku, non è mai uscito allo scoperto pr chiedere la cessione però tutti sanno che non gradisce essere impiegato come mezzala, là dove lo vede Frank Lampard. A oggi pensare che il francese possa sbarcare a Milano pare quasi utopia però, lentamente, stanno iniziando ad andare a posto un po’ di tasselli del puzzle. Ieri, per esempio, Ivan Perisic si è tolto dal mercato: questo vuol dire che difficilmente l’Inter spenderà risorse per arrivare a un altro esterno sinistro avendo già a disposizione, oltre al croato (che sembra orientato ad applicarsi nel ruolo, cosa non fatta l’estate scorsa) altri cinque giocatori oggi in rosa che possono ricoprire quel ruolo, ovvero Young (il titolare, al momento), Kolarov, D’Ambrosio, Hakimi e Asamoah, senza contare l’arrivo, ormai prossimo, di Darmian.