Sampdoria, Candreva ha detto sì ai blucerchiati

GENOVA - Antonio Candreva ora sembra iniziare a convincersi sul trasferimento alla Sampdoria. I contatti tra il club di corte Lambruschini e l'esterno romano vanno avanti: con Fiorentina e Genoa che si sono defilate adesso la Genova blucerchiata pare la destinazione più probabile per il giocatore in uscita dall'Inter. Manca però l'intesa coi nerazzurri che per Candreva (33 anni) chiedono 3 milioni. Cifra ritenuta troppo alta dalla Sampdoria che cercherà di strappare un accordo al ribasso per poi investire su un triennale da 1.5 milioni per il giocatore. Keita Baldè diventerà presto - forse già oggi - un giocatore della Sampdoria, anche se l'ex Lazio e Inter continua a vestire un po' i panni di Godot, visto che è sempre a Montecarlo per risolvere alcune questioni fiscali col Monaco da cui arriverà in prestito. Serve chiudere il tesseramento in fretta: corsa contro il tempo per averlo a disposizione sabato col Benevento.