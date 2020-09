Juve, Chiesa in pole ma Correa è in rimonta

Presidenti diversi (Commisso e Lotito) e squadre differenti (Fiorentina e Lazio). Di simile c’è la formula con cui la Juventus sta cercando di aprire uno spiraglio per riuscire a ingaggiare uno tra Federico Chiesa e Joaquin Correa. Non sono cloni, l’azzurro e l’argentino, ma il dg bianconero Fabio Paratici si sta muovendo su tutti e due. Chiesa è un esterno di ruolo. Correa è più un jolly offensivo: alla Lazio si muove da seconda punta, ma ai tempi del Siviglia faceva l’ala. Alla Continassa piacciono entrambi per il dopo Douglas Costa. La sensazione, al netto dell’uscita del brasiliano, è che Paratici punterà su quello che si rivelerà più facilmente raggiungibile in questo rush finale. Ai tempi del Covid i soldi sono pochi e alla fine le formule di acquisto possono pesare anche più dell’aspetto puramente tecnico. Andrea Pirlo cerca soprattutto un esterno alla Chiesa, ma apprezza parecchio Correa. Tutto a vantaggio di Paratici, che da un lato sfrutterà gli ultimi nove giorni di trattative per trovare una sistemazione all’ex Bayern (il Manchester United è sempre vigile) e dall’altro proverà a capire se sarà più facile arrivare a un compromesso con Rocco Commisso o con Claudio Lotito. In un’estate normale, ma questa non lo è, sarebbero due imprese impossibili. Già, perché se il presidente della Fiorentina ha già detto “no, grazie” per il suo giollo un anno fa, gli affari tra Lazio e Juventus sono eventi rari: vedi Caceres (2019) Lichtsteiner (2011). In realtà qualcosa si sta muovendo. I campioni d’italia, tramite i soliti intermediari, stanno tentando Commisso e Lotito con un affare sul modello de colpo Morata. Affitto lungo o acquisto in leasing, la sostanza non cambia: 10 milioni subito e riscatto finale dopo due anni.

In rimonta

Chiesa, più giovane (22 anni) e italiano, resta in pole, ma Correa è segnalato in rimonta. Merito dell’importante mediazione con la Lazio che sta portando avanti il suo agente Alessandro Lucci e di una differenza non banale. Commisso parte da 70 milioni. Mentre in casa Lazio stanno valutando se valga la pena sacrificare Correa e soprattutto a quali condizioni.

