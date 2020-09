Kean, solo panchina: Juve più vicina

TORINO - Un esterno se parte Douglas Costa. Ma un’altra punta, dopo l’acquisto di Alvaro Morata, potrebbe arrivare comunque. La Juventus ha in testa un nome e un cognome preciso: Moise Kean. Questione di talento, età (20 anni) e status. L’attaccante dell’Everton è cresciuto nel vivaio juventino e, in caso di ritorno, non occuperebbe posti in lista Champions. Un vantaggio non da poco per Paratici, alle prese con lo sfoltimento della rosa in ottica Coppa. Alla Continassa si lavora da settimane al ritorno di Kean, trasferitosi in Inghilterra la scorsa estate, grazie alla mediazione del potente agente Mino Raiola. Qualcosa sembra muoversi e il fatto che ieri l’ex bianconero sia rimasto in panchina 90 minuti nella vittoria della squadra di Carlo Ancelotti contro il Crystal Palace suona come un nuovo indizio.