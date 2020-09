Fiorentina, è Sema il nome più caldo per la fascia sinistra

FIRENZE - La Fiorentina cerca di stringere per l’esterno sinistro visto che manca un’alternativa a Cristiano Biraghi. Difficile per non dire impossibile arrivare a Spinazzola, tramontati la candidatura di Santon e un eventuale ritorno di Dalbert, rimane per adesso aperta la pista che conduce allo svedese Ken Sema, classe ‘93, rientrato al Watford dopo la stagione in prestito all’Udinese. Più defilato si conferma il 25enne Antonio Barreca, già accostato ai viola in passato, sotto contratto con il Monaco per altre due stagioni. Attenti però alle sorprese in extremis.