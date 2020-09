Milan, Nastasic o Fofana: sprint all'ultima curva

Paquetà ai margini, attesa Lione

È ovvio che in casa Milan c’è sempre la necessità di fare un’uscita per ridare respiro alla liquidità di mercato e sotto questo aspetto si attendono sviluppi sull’asse con il Lione per Lucas Paquetà. Il brasiliano, anche ieri a Crotone, non è sceso in campo ed è ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, che lo ha tenuto fuori dai convocati nelle due gare dei preliminari di Europa League contro Shamrock e Bodo. Si deve trovare una soluzione sulla formula, con il Milan che potrebbe anche aprire ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto a carico del Lione che, a sua volta, dovrà effettuare prima una cessione per presentare l’offerta ufficiale ai rossoneri per Paquetà.