Udinese, Pereyra torna e firma fino al 2023

UDINE - L'Udinese, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che "Roberto Pereyra è di nuovo un giocatore dell'Udinese. Il centrocampista argentino ritorna in Friuli da dove aveva iniziato una carriera ricca di successi e soddisfazioni. El Tucu arriva a titolo definitivo dal Watford e si lega al club fino al 2023". “Siamo felicissimi di poter riabbracciare Pereyra – commenta il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino - un top player internazionale che non necessita di essere presentato tecnicamente. Rappresenta per noi un acquisto da favola”.? Classe 1991, è approdato all'Udinese nell'estate 2011; in seguito ha indossato la maglia della Juventus e del Watford.