Da Douglas Costa a Chiesa: la Juve allo sprint

TORINO - Servire l’assist giusto a chi degli assist è uno specialista, dribblare l’opposizione di chi del dribbling è un mago. Gli ultimi tre giorni di mercato per la Juventus saranno regolati da una sorta di legge del contrappasso legata a Douglas Costa: Fabio Paratici dovrà offrire al brasiliano un’occasione di trasferimento adeguata per essere trasformata in contratto, eludendone l’opposizione alle proposte che gli sono giunte finora. Poi il dg bianconero potrà segnare l’ultimo gol in entrata di questa sessione di mercato: Federico Chiesa.

DETTAGLI - Un gol a cui manca solo l’ultimo tocco per essere realizzato. L’azione, lunghissima, è praticamente ripartita subito dopo essere sfumata un anno fa, quando Rocco Commisso, neoproprietario della Fiorentina, dichiarò incedibile Chiesa, che aveva già un’intesa con la società bianconera. Il ventiduenne attaccante però non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, la Juventus non lo ha mai perso di vista e in estate ha rimesso in moto la trattativa attraverso intermediari che hanno cominciato a erodere un muro che pareva invalicabile: i 70 milioni fissati come prezzo dallo stesso Commisso, che un anno fa aveva garantito al giocatore di cederlo quest’estate, a patto che arrivasse un’offerta congrua.