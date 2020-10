Dalot al Milan, c'è l'accordo

MILANO - Il Milan ha preso in prestito secco Diogo Dalot del Manchester United. Il terzino polivalente dei Red Devils era un pallino di Maldini e Massara, che ieri sera hanno concluso l’operazione senza inserire clausole di acquisto, probabilmente per velocizzare il suo arrivo a Milanello. I rossoneri hanno bruciato la concorrenza della Roma, che aveva cercato il giocatore, e hanno anche convinto il Manchester United a sciogliersi dalla sua posizione iniziale, che era quella di una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Dalot, oltre a giocare a destra, può anche essere dirottato a sinistra rappresentando così un’alternativa a Theo Hernandez. Ieri pomeriggio, a Casa Milan, c’è stato un vertice tra la dirigenza milanista e Vincent Cassella, che è uno dei rappresentanti di Diego Laxalt.