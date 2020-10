Inter, Alonso colpo last minute

MILANO - È stata la giornata di Matteo Darmian. Visite mediche e firma sul contratto, arrivata dopo una serie di colloqui con i suoi procuratori in sede. L’ex granata si è legato al club nerazzurro con un quadriennale a 2 milioni a stagione, al Parma 2,5 milioni per il cartellino. Oggi il giocatore sarà a Parma per svuotare l’armadietto e chiedere di non andare neanche in panchina con il Verona, considerato che da lunedì sarà un giocatore dell’Inter. Antonio Conte ritrova così alla Pinetina uno dei protagonisti della cavalcata fino ai quarti di finale a Euro 2016: nel 3-4-1-2 dell’Inter Darmian, che in dote porta pure i 4 titoli conquistati negli anni al Manchester United, sarà un preziosissimo jolly difensivo, potendo giocare come centrale destro nella linea a quattro ma pure esterno, sia a destra, sia a sinistra. Da quanto trapela in società, non ci saranno altri colpi dopo Darmian.