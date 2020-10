Torino, Berenguer all'Athletic Bilbao: ora è ufficiale

TORINO - Il suo trasferimento era già definito, ma adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale del Torino: Alejandro Berenguer è un nuovo calciatore dell'Athletic Bilbao. Il trequartista classe '95 torna in Spagna a titolo definitivo dopo quasi tre stagioni in granata, dove è sceso in campo 89 volte realizzando 8 reti. "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Athletic Club Bilbao, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Berenguer. Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Alejandro per la disponibilità, l'impegno e lo spirito di gruppo dimostrati in questi anni e a nome di tutto il Torino FC gli augura le migliori fortune nel proseguimento della sua carriera" ha scritto il club sul proprio sito ufficiale.

