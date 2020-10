Inter, corsa contro il tempo per la ciliegina Marcos Alonso

MILANO - Prima testa all’Olimpico, per battere la Lazio. Poi per l’Inter ci saranno 24 ore di rush finale sul mercato da vivere intensamente. Il sogno, per chiudere in bellezza sul gong, resta Marcos Alonso. Tempo per chiudere l’affare: poco, pochissimo. Il fatto che però ieri lo spagnolo durante la gara del Chelsea sia rimasto in tribuna (forse anche come conseguenza del litigio avuto in settimana con il tecnico, Lampard) lascia aperta ogni speranza. Per il momento il Chelsea ancora non ha ceduto all’idea prestito, ma se i Blues si convincessero, l’Inter è pronta a piazzare la zampata dell’ultimo minuto. Difficile invece che arrivi la cessione di qualche big: tanto la situazione Skriniar-Tottenham, che quella che vede il Psg interessato al duo Perisic-Brozovic non sono calde a tal punto da far pensare di riuscire a essere chiuse in poche ore. Più facile, invece, trovare una soluzione che sblocchi il ritorno di Nainggolan a Cagliari.

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna di Tuttosport