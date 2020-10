Juve, Kean non arriverà: l'attaccante ha firmato col Psg

TORINO - Il rush finale di mercato non vedrà concretizzarsi il ritorno di Moise Kean alla Juve: il talentuoso classe 2000, ceduto nell'estate 2019 dai bianconeri all'Everton (dove ha deluso le aspettative), si trasferisce in prestito annuale al Paris Saint-Germain. Ecco il comunicato dei parigini: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo nella sua rosa di Moise Kean. Arrivato dall'Everton FC, il 20enne attaccante italiano è in prestito al club della capitale fino al 30 giugno 2021. Questo prestito non prevede un'opzione di acquisto. Il nativo di Vercelli, in Piemonte, si è formato al Torino FC e poi alla Juventus FC, dove è diventato professionista nel 2017. Con la maglia bianconera, l'attaccante italo-ivoriano ha vinto 2 Campionati Italiani (2017, 2019) e ha partecipato a 4 partite di UEFA Champions League. Nel 2019 entra a far parte del club inglese dell'Everton con cui avrà giocato 31 partite di Premier League (con 2 gol). A livello internazionale, Moise Kean ha già segnato 2 gol in 5 presenze per la Nazionale azzurra".