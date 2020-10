Chiesa ufficiale alla Juve, Nainggolan resta all'Inter: gli affari dell'ultimo giorno di calciomercato

18.47 - Inter: addio Asamoah, sfuma Nainggolan al Cagliari Il giocatore ex Juve ha risolto il contratto con il club nerazzurro. Sfuma la possibilità per Nainggolan di tornare al Cagliari

19.12 - Dalot: "Il Milan è sempre stato un sogno" "Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno. Fare parte di questa squadra è un grande onore per me" sono le prime parole, da giocatore rossonero, di Diogo Dalot a Milan Tv

20.00 - MAKENGO ALL'UDINESE Colpo last minute per l'Udinese: dal Nizza arriva a titolo definitivo il centrocampista classe 1998 Jean-Victor Makengo.

20.00 - I COLPI LAST MINUTE L'Atalanta cede in prestito Carraro al Frosinone, Da Riva al Vicenza e Guth al Pescara, con la stessa formula il Cagliari annuncia Brkic dall'Empoli e l'Ascoli Kragl dal Benevento. Almici rescinde col Verona.

20.05 - LA LAZIO CEDE ADEKANYE La Lazio sfrutta il mercato ancora aperto in Spagna per piazzare Bobby Adekanye: il nigeriano naturalizzato olandese si trasferisce al Cadice in prestito secco.

20.25 - GHEZZAL IN TURCHIA Il 28enne algerino, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina, si trasferisce a titolo temporaneo dal Leicester al Besiktas.

MILANO - Nell'ultimo giorno di questa sessione di calciomercato estivo sui generis non sono mancati i botti dell'ultim'ora. Le varie squadre di Serie A , Serie B ed estere sono riuscite a completare le proprie rose. La Juventus è riuscita ad acquistare Federico Chiesa. Molte cessioni per la Lazio, tra tutti Lukaku e Adekanye. Colpacci di Udinese e Fiorentina che si sono accaparrati rispettivamente Deulofeu e Callejon. Ufficiali Darmian all'Inter e Dalot al Milan, Nainggolan resta in nerazzurro.

18.26 - UFFICIALE, ROMA: KLUIVERT IN PRESTITO AL LIPSIA Kluivert saluta la Roma. La società giallorossa ha ceduto il giocatore in prestito al Lipsia fino a fine stagione

18.40 - UFFICIALE, LUPERTO AL CROTONE Acquisto in difesa per il Crotone: ecco Luperto dal Napoli

16.57 - UFFICIALE, JUVE: DE SCIGLIO IN PRESTITO AL LIONE Altra uscita in casa Juve: ufficiale la cessione in prestito al Lione di Mattia De Sciglio

17.20 - Inter, maglia numero 36 per Darmian Matteo Darmian indosserà la maglia numero 36. Lo comunica in un tweet il club nerazzurro

13.59 - Psg, ecco Danilo Pereira: "Una nuova sfida" "E' una nuova sfida per me. Far parte del Psg sarà una bella e grande sfida, all’altezza delle mie ambizioni" ha dichiarato l'ex Porto al sito ufficiale del Psg.

14.01 - Torino, non c'è intesa per Ramirez: si punta Bonazzoli Sfuma il passaggio di Ramirez dalla Samp al Torino. I granata puntano così a Federico Bonazzoli, che può arrivare in prestito

14.15 - Juve, visite mediche per Chiesa: gli ultimi aggiornamenti Sono ore decisive per il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juve

14.22 - Roma, salta El Shaarawy E' saltata la trattativa fra la Roma e lo Shanghai Shenhua: il club giallorosso non è riuscito a concretizzare alcune operazioni in uscita che avrebbero agevolato il ritorno dell'azzurro

14.31 - Daily Mail: "Ultimo tentativo del Psg per Alli" Il centrocampista in questo inizio di Premier League ha collezionato solamente 66 minuti in 4 partite

14.57 - Cagliari-Nainggolan, non si sblocca la trattativa Non arriva il via libera per il trasferimento del belga dall'Inter al Cagliari

13.40 - UFFICIALE, KARAMOKO AL TORINO

Il centrocampista parigino arriva al club granata a titolo definitivo dal Chievo Verona.

13.30 - UFFICIALE, L'EX FIORENTINA VITOR HUGO AL TRABZONSPOR

Il difensore brasiliano lascia il Palmeiras e approda in Turchia

13.25 - RMC: "Milan vicino a Simakan"

Il classe 2000 sarebbe il nome nuovo per la difesa rossonera

13.19 - Kluivert, visite con il Lipsia: "Sono già stato qui"

"Sono stato qui già nel 2018 e rimasi colpito dal centro di allenamento. Scelta era fra Lipsia e Roma prima di approdare in giallorosso? Sì, la scelta era tra Lipsia e Roma" le parole, riportate dalla Bild, di Justin Kluivert. Visite mediche con il Lipsia per l'olandese.

13.10 - UFFICIALE, CASALE ALL'EMPOLI

Empoli, preso in prestito il difensore Casale dall'Hellas Verona

13.00 - Il Parma protagonista e le cessioni dell'Inter

Il punto sulle trattative in diretta dallo Sheraton di Milano

12.58 - UFFICIALE, IDRISSI AL SIVIGLIA

Il Siviglia ha appena ufficializzato l'acquisto di Oussama Idrissi dall’Az Alkmaar. L’esterno sinistro ha firmato un contratto fino al 2025

12.48 - Dembélé, niente Manchester United

Da quanto si apprendere da RMC Sport, l'attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé resterà in catalogna e non si trasferirà al Manchester United. La società blaugrana avrebbe deciso di toglierlo dal mercato e lasciarlo a disposizione di Koeman

12.29 - UFFICIALE, BRAYAN VERA AL COSENZA

Il Lecce ha ceduto al Cosenza Brayan Vera, che giocherà nel club calabrese in prestito con diritto di riscatto. "Il difensore, nato a San Luis (Colombia) il 15 gennaio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 - spiega il Cosenza in una nota - Vera ha mosso i primi passi in patria nell'Itagui Leones, squadra dalla quale è stato prelevato dal Lecce nel mercato invernale della precedente stagione. Con il club salentino è sceso poi in campo in 8 gare nella massima serie. Vanta anche 13 presenze nella Nazionale Under 20 colombiana: con i cafeteros ha partecipato, nel 2019, al campionato mondiale di categoria".

12.15 - Milan, offerta per Simakan

Dalla Francia, precisamente da RMC, arriva l'indiscrezione di un'offerta del Milan per Mohamed Simakan dello Strasburgo: il difensore classe 2000 era stato monitorato anche dall'Atalanta

12.05 - Porto su Lemar ed Herrera

Secondo quanto riportato da As, il Porto è interessato a due giocatori dell'Atletico Madrid: si tratta dell'esterno francese Thomas Lemar e del centrocampista Hector Herrera

11.52 - UFFICIALE, DERMAKU AL LECCE

Rinforzo in difesa per il Lecce. Il club salentino ha acquisito dal Parma, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kastriot Dermaku

11.47 - UFFICIALE, CYPRIEN AL PARMA

Arriva l'ufficialità di uno dei tre colpi preannunciati dal presidente del Parma su Twitter: si tratta del centrocampista Wylan Jean-Claude Cyprien, che arriva in prestito dal Nizza

11.46 - UFFICIALE, SCHIAPPACASSE AL SASSUOLO

Dopo l'esperienza dello scorso anno con il Parma, Nicolas Schiappacasse dell'Atletico Madrid avrà un'altra opportunità in Serie A, questa volta con la maglia del Sassuolo



11.45 - UFFICIALE, MARTINEZ QUARTA ALLA FIORENTINA

Depositato in Lega il contratto che porta il difensore argentino Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina dal River Plate a titolo definitivo

11.42 - Udinese, in arrivo Makengo

Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Udinese starebbe ultimando l'acquisto dal Nizza del centrocampista Jean-Victor Makengo: il 22enne francese costerà circa 3,5 milioni di euro e dovrebbe firmare un contratto di cinque anni

11.40 - Fiorentina, visite in corso per Barreca

"Sono molto felice di essere qui", queste le parole di Antonio Barreca, arrivato a Firenze da Monaco per svolgere le visite mediche e legarsi così alla Fiorentina

11.37 - Gli aggiornamenti in diretta dallo Sheraton

Dall'Hotel Sheraton di Milano, presente il nostro inviato Stefano Salandin per aggiornamenti costanti sulle ultime notizie di calciomercato

11.31 - UFFICIALE, SESSEGNON ALL'HOFFENHEIM

L'Hoffenheim ha ufficializzato l'ingaggio in prestito (fino al 30 giugno 2021) dal Tottenham di Ryan Sessegnon. Il ds Alexander Rosen ha comunicato l'acquisto: "Un esterno di talento, è ciò che stavamo cercando per aggiungere alla squadra qualità".

11.27 - Cavani-Manchester United: firma imminente

È fatta per il trasferimento di Edinson Cavani al Manchester United. Come riporta la stampa inglese in queste ore il "Matador", svincolato dopo l'esperienza al Psg, firmerà un contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione

11.20 - UFFICIALE, DANILO PEREIRA AL PSG

Il Paris Saint-Germain ha annunciato l'acquisto dal Porto di Danilo Pereira: il centrocampista arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, vestirà la maglia numero 15

11.15 - Juve-Chiesa, ultimi aggiornamenti

Per guadagnare tempo, le visite mediche all'attaccante non si svolgeranno al J-Medical, ma in un centro medico di Firenze, dove si sta recando una delegazione juventina. In modo che poi il giocatore possa raggiungere la Nazionale da neojuventino



11.09 - Verona, Kalinic a un passo

Superata la concorrenza del Torino: l’attaccante lascia l’Atletico Madrid e torna in Serie A a titolo definitivo



10.46 - UFFICIALE, DARMIAN ALL'INTER

L'Inter ha ufficializzato Matteo Darmian: l'esterno classe '89 arriva dal Parma a titolo temporaneo

10.41 - UFFICIALE, CASTELLI AL GENOA

L'attaccante classe 1999 Davide Castelli torna in Italia a distanza di tre anni dal suo trasferimento al Villarreal: il Genoa lo ha acquistato a titolo definitivo

10.36 - UFFICIALE, GODFREY ALL'EVERTON

L’Everton di Carlo Ancelotti ha annunciato l'acquisto per la difesa di Ben Godfrey. Il centrale arriva dal Norwich e ha firmato un quinquennale con i Toffees.



10.32 - UFFICIALE, MARSHAGE AL MILAN

Il Milan ufficializza l'acquisto del giovane svedese classe 2004 Wilgot Marshage: il centrocampista arriva a titolo definitivo dall'IFK Lidingö e si aggregherà alla Primavera



10.30 - Fiorentina, fatta per Lucas Quarta

Raggiunto l'accordo con il River Plate per l'arrivo del difensore centrale Lucas Quarta. Costerà 6 milioni di euro (più altri 6 di bonus): arriverà a Firenze dopo gli impegni con la nazionale albiceleste

10.23 - Parma, Krause annuncia 3 acquisti

Con un Tweet il presidente statunitense del Parma Kyle Krause annuncia tre acquisti: lo fa attraverso l'uso di tre bandierine di Francia, Italia e Venezuela: i riferimenti sono a Wylan Cyprien, Hans Nicolussi Caviglia eYordan Osorio

10.15 - "De Sciglio richiesta di Garcia"

Il dt del Lione Juninho ha parlato dell'operazione De Sciglio: "Siamo in fase avanzata, stiamo facendo degli sforzi per regalare il giocatore al tecnico"

10.12 - Roma, Pau Lopez verso l'Everton

Mirante e Olsen resteranno probabilmente i due portieri della Roma in questa stagione: Pau Lopez è vicino al trasferimento all'Everton di Carlo Ancelotti

10.06 - Milan, Laxalt in prestito al Celtic

Molto vicino il passaggio in prestito al Celtic di Laxalt: se l'operazione si concretizzasse, l'esterno uruguaiano sfiderebbe dunque i rossoneri da avversario in Europa League

10.01 - Spezia, vicino ritorno di Nzola

Dopo il mancato arrivo di Llorente, per l'attacco vicino il ritorno di M'Bala Nzola, dopo lo svincolo dal Trapani

9.51 - Cagliari al lavoro per Brian Rodriguez

Il club sardo sta tentando di chiudere per l'uruguaiano Brian Rodriguez dei Los Angeles FC: si tratta per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

9.25 - UFFICIALE, MIHAILA AL PARMA

Il Parma ha depositato il contratto del ventenne attaccante romeno Valentin Mihaila, acquistato a titolo definitivo dal Craiova: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025

9.21 - Milan, passi avanti per Rudiger

Sempre dai media d'Oltremanica arriva la notizia di un accordo a un passo tra il Milan e il Chelsea per Rudiger: i Blues hanno chiesto al tedesco ex Roma di prolungare di un anno il suo contratto (in scadenza nel 2022) per poi cederlo in prestito secco ai rossoneri

9.17 - Tottenham, Mourinho vuole Skriniar

Secondo quanto riportato dal "Mirror", il Tottenham di José Mourinho presenterà oggi l’ultima offerta per il difensore slovacco valutato 50 milioni dall'Inter

9.14 - Sampdoria, frenata per Colley al Fulham

Gli inglesi pensano anche a Todibo: se il centrale non parte, niente assalto a Fazio della Roma

9.11 - Nainggolan, gelo Inter-Cagliari

Qualche problema di troppo nella trattativa per il ritorno al Cagliari di Nainggolan. L'Inter non vuole rivedere la richiesta di 10 milioni di euro e due contropartite tecniche giovani: i dialoghi vanno avanti, ma il tempo a disposizione è sempre meno

9.10 - Manchester United su Alex Telles

In Inghilterra danno per fatto il passaggio dell’ex terzino dell’Inter, oggi al Porto, al Manchester United di Solskjaer per circa 15 milioni

9.08 - Atletico Madrid, ecco Torreira

Il centrocampista uruguaiano dell'Arsenal sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: già superate le visite mediche. Nelle scorse settimane era stato accostato al Torino

9.06 - Parma, in arrivo Nicolussi Caviglia

Hans Nicolussi Caviglia della Juve vicino al prestito con diritto di riscatto al Parma

9.04 - Sassuolo a un passo da Maxime Lopez

Praticamente chiuso il colpo del club neroverde per il regista del Marsiglia: prestito con diritto di riscatto

9.01 - Llorente, futuro in bilico

L'attaccante spagnolo del Napoli non andrà allo Spezia, restano valide le ipotesi Bologna, Sampdoria e Benevento. Il giocatore spera però possano farsi avanti Juventus, Inter o club esteri

8.56 - Fiorentina, definito Barreca

Il club viola ha praticamente preso l'esterno dal Monaco, che sarà il vice-Biraghi. Un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni

8.52 - Roma-El Shaarawy, si tratta

Per concretizzare il ritorno del Faraone a Roma vanno sistemate alcune questioni con lo Shanghai Shenhua e sulla richiesta contrattuale. Intanto Justin Kluivert va al Lipsia in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni

8.51 - De Sciglio verso il Lione in prestito



8.47 - Il Barcellona in attesa di Depay

Per sostituire Luis Suarez il Barcellona ha individuato il Memphis Depay il profilo giusto. Anche il dt del Lione ha aperto a una conclusione dell'operazione: “Ha già un accordo verbale con i blaugrana”

8.45 - Sampdoria, obiettivo Asamoah

Il ghanese è in uscita a zero dall’Inter ed è molto vicino al trasferimento alla corte di Ranieri. Il club di Ferrero lavora anche per la corsia di destra: il preferito è Salva Ferrer dello Spezia

8.41 - Verona vicino a Nikola Kalinic

L'Hellas nella serata di ieri ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex attaccante di Roma, Milan e Fiorentina



8.38 - Roma, Smalling verso il ritorno

L'allenatore giallorosso Paulo Fonseca è pronto a riabbracciare il suo leader difensivo: il club ha offerto 15 milioni più bonus al Manchester United

8.35 - Callejon, sì alla Fiorentina

Per sostituire Federico Chiesa, il club viola ha già incassato l'assenso da parte di José Maria Callejon, attualmente svincolato. Commisso gli ha offerto un biennale da quattro milioni

8.13 - Chiesa alla Juventus e Douglas Costa al Bayern Monaco: i dettagli