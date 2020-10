Udinese dal Watford torna Pussetto

UDINE - Ignacio Pussetto, attaccante argentino di 24 anni, torna all'Udinese in prestito dal Watford, l'altra società della famiglia Pozzo, fino al 30 giugno 2021. Era arrivato in Friuli la prima volta nell'estate 2018, acquistato dall'Huracan. Nel suo primo anno in Italia ha collezionato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 4 reti, tutte in Serie A. Lo scorso anno è rimasto a Udine fino a gennaio, andando a segno contro la Juventus e giocando 14 partite. Nella seconda parte di stagione è stato ceduto al Watford con cui ha inanellato sette presenze. All'inizio di questa stagione sportiva con gli Hornets ha disputato due gare, una in Championship e una in Coppa di Lega. "Siamo felicissimi di riabbracciare un calciatore che per l'Udinese è come un figlio - commenta il responsabile dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino -. Del suo ritorno saranno certamente contentissimi anche i tifosi".