Mantova, preso l'attaccante Cortesi dal Brescia

MANTOVA - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web il Mantova ha reso noto "di aver acquisito da Brescia Calcio i diritti delle prestazioni sportive dell'attaccante Matteo Cortesi. Classe 1997, l'attaccante è cresciuto nel Settore Giovanile del Como, con cui ha debuttato tra i professionisti nel campionato di Serie C. Dopo una breve parentesi in Sardegna, tra le fila della Primavera del Cagliari con cui ha conquistato il titolo di capocannoniere del torneo, Matteo Cortesi è tornato a vestire la maglia del Como prima di approdare al Brescia. Con le Rondinelle, l'attaccante ha vinto il campionato di Serie B 2018/19, raccogliendo complessivamente 9 presenze nel campionato cadetto. Il centravanti ha giocato l'ultimo campionato di Serie C con la Giana Erminio, mettendo a segno 5 gol in 22 presenze totali".